Гигиенический фильтр HEPA для KVA 2
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) надежно удаляет мельчайшие частицы из выпускаемого из пылесоса воздуха и обеспечивает значительно более чистый воздух в помещении.
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) максимально эффективно отфильтровывает мельчайшие частицы грязи, такие как пыльца, аллергены и пыль, из выпускаемого вашим пылесосом воздуха. Благодаря высокой эффективности фильтрации выпускаемый во время уборки воздух зачастую чище окружающего воздуха. Для обеспечения оптимальной производительности и гигиены мы рекомендуем заменять гигиенический фильтр HEPA (EN 1822:1998) раз в год.
Особенности и преимущества
Фильтрация HEPA по EN 1822:1998
- Гарантирует высочайшие стандарты фильтрации и надежно удаляет даже мельчайшие частицы, в частности частицы пыли, пыльцу и аллергены.
- Обеспечивает здоровый воздух в помещении, идеально подходит для аллергиков.
Высококачественные материалы
- Долгий срок службы изделия.
Простое обращение и извлечение фильтра
- Байонетный затвор для быстрой и легкой замены фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,066
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|89 x 89 x 35