Гигиенический фильтр HEPA для KVA 2

Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) надежно удаляет мельчайшие частицы из выпускаемого из пылесоса воздуха и обеспечивает значительно более чистый воздух в помещении.

Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) максимально эффективно отфильтровывает мельчайшие частицы грязи, такие как пыльца, аллергены и пыль, из выпускаемого вашим пылесосом воздуха. Благодаря высокой эффективности фильтрации выпускаемый во время уборки воздух зачастую чище окружающего воздуха. Для обеспечения оптимальной производительности и гигиены мы рекомендуем заменять гигиенический фильтр HEPA (EN 1822:1998) раз в год.

Особенности и преимущества
Фильтрация HEPA по EN 1822:1998
  • Гарантирует высочайшие стандарты фильтрации и надежно удаляет даже мельчайшие частицы, в частности частицы пыли, пыльцу и аллергены. 
  • Обеспечивает здоровый воздух в помещении, идеально подходит для аллергиков.
Высококачественные материалы
  • Долгий срок службы изделия.
Простое обращение и извлечение фильтра
  • Байонетный затвор для быстрой и легкой замены фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,066
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 89 x 89 x 35
Совместимая техника
