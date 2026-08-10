Грязевая фреза, малый, 030
Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
- Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
- Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
- Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
- Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
- Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|180
|Давление (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер сопла ( )
|30
|Размер
|малый
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,22
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 57 x 57