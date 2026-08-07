Грязевая фреза, малый, 040

Вращающаяся точечная струя для лучшего удаления грязи: новая грязевая фреза с соплом размера 040 увеличивает общую производительность очистки и производительность по площади на 50% по сравнению с предшествующими моделями.

Минимальные внутренние потери мощности и максимальная эффективность струи являются отличительной особенностью новой грязевой фрезы с соплом размера 040 и позволяют увеличить общую производительность очистки и производительность по площади на 50% по сравнению с предшествующими моделями. При рабочем давлении макс. 180 бар/18 МПа и температуре воды до 60°C она способна обеспечить 10-кратное увеличение мощности очистки по сравнению с традиционными соплами высокого давления – благодаря вращающейся точечной струе. Еще одним неоспоримым преимуществом является керамическое сопло и керамическое опорное кольцо, гарантирующие максимальный срок службы.

Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
  • Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
  • Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
  • Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
  • Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
  • Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 180
Давление (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер сопла ( ) 40
Размер малый
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,22
Вес (с упаковкой) (кг) 0,22
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 57 x 57
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Created with AI (artificial intelligence)

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