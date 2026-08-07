HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Шланг высокого давления (НД 8) длиной ,1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 × 1,5 и удобный быстродействующий разъем EASY!Lock.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 1,5
Соединительная резьба 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,728
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова