Инструмент для очистки фильтра
Инструмент для очистки фильтра, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет очень легко очищать используемый в них входной воздушный фильтр.
Инструмент для очистки фильтра, предназначенный для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, не только предельно облегчает очистку используемого в них входного воздушного фильтра, но и продлевает срок его службы. Достаточно лишь вставить фильтр в инструмент, после чего он легко очищается при помощи ручного механизма вращения в сочетании с одновременным отсасыванием пыли. Обратите внимание: предварительно необходимо установить в пылесос второй входной воздушный фильтр, входящий в комплект поставки инструмента. Конструкция инструмента обеспечивает его надежное прикрепление к аппарату.
Особенности и преимущества
Простота в обращении
- Вставить входной воздушный фильтр и, включив пылесос, очистить фильтр от пыли.
- Простота очистки входного воздушного фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,135
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,191
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|130 x 50 x 140
Области применения
- Сухой мусор