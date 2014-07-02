iSolar HP шланг 7

Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 7. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.

Качественный и гибкий шланг высокого давления в резиновой оболочке отлично подходит для использования с iSolar TL 7. Наружная поверхность шланга отличается улучшенным скольжением, что облегчает процесс раздвигания и сдвигания телескопической штанги.

Спецификации

Технические характеристики

Длина телескопической штанги (м) 8,5
Температура воды на входе (°C) макс. 155
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 1,55
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Created with AI (artificial intelligence)

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