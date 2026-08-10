Катушка с леской диаметром 1,6 мм
Катушка с витой леской гарантирует превосходное качество среза даже в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.
Катушка с витой леской в триммере Kärcher автоматически подает леску в рабочую зону, обеспечивая ее оптимальную длину для идеального среза. Замена катушки происходит быстро и без использования инструментов, что делает эксплуатацию максимально удобной. Компактный и маневренный, триммер легко справляется с участками вдоль стен и вокруг кустарников, где обычным газонокосилкам сложно работать. Его низкий уровень шума обеспечивает комфорт при использовании, а модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery идеально подходят для создания безупречно ровного газона даже в самых сложных уголках сада.
Особенности и преимущества
Витая леска
- Точно, тихо и надежно - все это гарантировано с помощью витой лёски.
Автоматическая подача лески
- Леска автоматически удлиняется для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
- Несколько простых движений делают возможной замену катушки без инструментов.
Корпус катушки
- В комплект поставки вместе с катушкой входит и подходящий колпачок.
Универсальные возможности
- Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Спецификации
Технические характеристики
|Толщина линии (мм)
|1,6
|Длина лески в катушке (м)
|3,6
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,048
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,059
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 34
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками