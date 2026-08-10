Катушка с витой леской в триммере Kärcher автоматически подает леску в рабочую зону, обеспечивая ее оптимальную длину для идеального среза. Замена катушки происходит быстро и без использования инструментов, что делает эксплуатацию максимально удобной. Компактный и маневренный, триммер легко справляется с участками вдоль стен и вокруг кустарников, где обычным газонокосилкам сложно работать. Его низкий уровень шума обеспечивает комфорт при использовании, а модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery идеально подходят для создания безупречно ровного газона даже в самых сложных уголках сада.