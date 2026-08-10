Катушка с леской диаметром 1,6 мм

Катушка с витой леской гарантирует превосходное качество среза даже в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.

Катушка с витой леской в триммере Kärcher автоматически подает леску в рабочую зону, обеспечивая ее оптимальную длину для идеального среза. Замена катушки происходит быстро и без использования инструментов, что делает эксплуатацию максимально удобной. Компактный и маневренный, триммер легко справляется с участками вдоль стен и вокруг кустарников, где обычным газонокосилкам сложно работать. Его низкий уровень шума обеспечивает комфорт при использовании, а модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery идеально подходят для создания безупречно ровного газона даже в самых сложных уголках сада.

Особенности и преимущества
Витая леска
  • Точно, тихо и надежно - все это гарантировано с помощью витой лёски.
Автоматическая подача лески
  • Леска автоматически удлиняется для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
  • Несколько простых движений делают возможной замену катушки без инструментов.
Корпус катушки 
  • В комплект поставки вместе с катушкой входит и подходящий колпачок.
Универсальные возможности
  • Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Спецификации

Технические характеристики

Толщина линии (мм) 1,6
Длина лески в катушке (м) 3,6
Цвет Черный
Вес (кг) 0,048
Вес (с упаковкой) (кг) 0,059
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 34
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
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Created with AI (artificial intelligence)

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