Катушка с леской диаметром 1,6 мм (3 шт. в упаковке)
Катушка с витой леской диаметром 1,6 мм в упаковке из трех штук гарантирует превосходное качество среза в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.
Катушка с витой леской в триммере Kärcher автоматически регулирует подачу лески в рабочую зону, обеспечивая ее оптимальную длину для безупречного среза. Замена катушки выполняется легко и без применения инструментов, что значительно упрощает использование. Благодаря компактному дизайну и маневренности, триммер эффективно работает в зонах вдоль стен и вокруг кустарников, где обычные газонокосилки обычно не справляются. Низкий уровень шума гарантирует комфортную работу, а модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery идеально подходят для ухода за газоном даже в самых сложных участках сада.
Особенности и преимущества
Витая леска
- Точно, тихо и надежно - все это гарантировано с помощью витой лёски.
Автоматическая подача лески
- Леска автоматически подаётся и поэтому всегда имеет идеальную длину.
Замена катушки с леской без применения инструментов
- Несколько простых движений делают возможной замену катушки без инструментов.
Универсальные возможности
- Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Практичная упаковка с тремя катушками
- 3 катушки обеспечивают продолжительную работу.
Спецификации
Технические характеристики
|Толщина линии (мм)
|1,6
|Длина лески в катушке (м)
|3,6
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,033
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,087
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|55 x 55 x 24
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками