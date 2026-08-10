Катушка с леской диаметром 2,0 мм
Катушка с витой леской гарантирует превосходное качество среза даже в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 3-18 Dual, а также LTR 36-33 Battery.
Катушка с витой леской триммера Kärcher обеспечивает идеальное качество стрижки даже в самых сложных уголках сада. Витая леска автоматически подается в рабочую зону, что гарантирует стабильно точный срез без лишних усилий. Это позволяет работать непрерывно, сохраняя высокое качество результата. Триммер станет незаменимым инструментом для участков вокруг кустарников или вдоль стен, где обычные газонокосилки бессильны. Низкий уровень шума во время работы обеспечивает комфорт, а простая замена катушки без использования инструментов делает обслуживание триммера максимально удобным. Катушка с леской подходит для моделей LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery, помогая создать идеально ровный газон.
Особенности и преимущества
Витая леска
- Точно, тихо и надежно - все это гарантировано с помощью витой лёски.
Автоматическая подача лески
- Леска автоматически удлиняется для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
- Несколько простых движений делают возможной замену катушки без инструментов.
Практичный колпачок
- В комплект поставки вместе с катушкой входит и подходящий колпачок.
Универсальные возможности
- Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Спецификации
Технические характеристики
|Толщина линии (мм)
|2
|Длина лески в катушке (м)
|3,4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,067
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 34
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками