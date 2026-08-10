Катушка с витой леской в триммере Kärcher гарантирует отличное качество стрижки даже в труднодоступных местах вашего сада. Благодаря автоматической подаче лески в рабочую зону, обеспечивается точный и стабильный срез без дополнительных усилий. Это позволяет работать непрерывно, достигая превосходного результата. Триммер станет незаменимым для обработки зон вокруг кустарников и вдоль стен, где обычные газонокосилки не справятся. Его тихая работа обеспечивает комфорт для вас и окружающих, а легкая замена катушки без использования инструментов делает процесс эксплуатации еще более удобным. Катушка с леской совместима с моделями LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery, помогая достичь идеально ровного покрытия газона.