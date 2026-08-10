Катушка с леской диаметром 2,0 мм (3 шт. в упаковке)

Катушка с витой леской диаметром 2,0 мм в упаковке из трех штук гарантирует превосходное качество среза в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery.

Катушка с витой леской в триммере Kärcher гарантирует отличное качество стрижки даже в труднодоступных местах вашего сада. Благодаря автоматической подаче лески в рабочую зону, обеспечивается точный и стабильный срез без дополнительных усилий. Это позволяет работать непрерывно, достигая превосходного результата. Триммер станет незаменимым для обработки зон вокруг кустарников и вдоль стен, где обычные газонокосилки не справятся. Его тихая работа обеспечивает комфорт для вас и окружающих, а легкая замена катушки без использования инструментов делает процесс эксплуатации еще более удобным. Катушка с леской совместима с моделями LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery, помогая достичь идеально ровного покрытия газона.

Особенности и преимущества
Витая леска
  • Точно, тихо и надежно - все это гарантировано с помощью витой лёски.
Автоматическая подача лески
  • Леска автоматически подаётся и поэтому всегда имеет идеальную длину.
Замена катушки с леской без применения инструментов
  • Несколько простых движений делают возможной замену катушки без инструментов.
Универсальные возможности
  • Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Практичная упаковка с тремя катушками
  • 3 катушки обеспечивают продолжительную работу.
Спецификации

Технические характеристики

Толщина линии (мм) 2
Длина лески в катушке (м) 3,4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,033
Вес (с упаковкой) (кг) 0,087
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 55 x 55 x 24
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
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Created with AI (artificial intelligence)

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