Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix
Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без контакта с грязью.
Комплект абразивных салфеток для пола EasyFix обеспечивает удаление любых пятен с каменных полов, устойчивых к появлению царапин. В комплект входят 2 хорошо впитывающие влагу салфетки из микроволокна, гарантирующие превосходные результаты уборки. Износостойкие салфетки, которые благодаря застежке-липучке прикрепляются к насадке для пола пароочистителя EasyFix простым прижимом, тщательно очищают всю площадь пола, вплоть до углов и краевых участков. Очень удобно и отсоединение салфетки от насадки для пола, исключающее контакт с грязью: достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку. Загрязненные салфетки допускают машинную стирку при температуре 60 °C.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
- Легко прикрепите салфетку для чистки пола к насадке простым нажатием на нее.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|100% полиэстер
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,08
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Совместимая техника
Области применения
- Каменные полы
- Твердые полы
- Кафель