Комплект адаптеров для надувания
Позволяет легко надувать и сдувать надувные матрасы, бассейны, лодки и т. д. при помощи хозяйственного пылесоса Kärcher.
Комплект для надувания значительно расширяет возможности использования хозяйственных пылесосов Kärcher: при подключении всасывающего шланга к выходному патрубку устройства можно быстро и удобно надувать надувные матрасы, бассейны и лодки. При подключении шланга к всасывающему патрубку обеспечивается эффективное удаление воздуха, что исключает необходимость ручного сдувания. В комплект входят адаптер для подключения к всасывающему шлангу бытового пылесоса и три насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами большинства надувных изделий.
Особенности и преимущества
Надувание с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции выдувания
- Экономия сил и времени в сравнении с ручной накачкой.
Выпуск воздуха с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции всасывания
- Быстрый и удобный выпуск воздуха по сравнению со сдуванием вручную.
В комплект принадлежностей входят адаптер и насадки 3 размеров
- Адаптер для надежного соединения с всасывающим шлангом.
- Три входящие в комплект насадки размеров S, M и L совместимы с клапанами различных надувных изделий и легко устанавливаются на адаптер.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных пылесосов Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|NW 35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,031
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,078
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 70 x 80
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium *INT
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Области применения
- Надувные изделия (например, матрасы)