Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола Classic и Comfort

2 салфетки для пола, улучшающие отделение и поглощение грязи.

2 микроволоконные салфетки для пола, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение грязи. Обеспечивают легкую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий – керамической плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.

Особенности и преимущества
Мягкая салфетка для пола из высококачественного микроволокна
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,03
Вес (с упаковкой) (кг) 0,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 8

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова