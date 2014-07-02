Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола Classic и Comfort
2 салфетки для пола, улучшающие отделение и поглощение грязи.
2 микроволоконные салфетки для пола, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение грязи. Обеспечивают легкую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий – керамической плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.
Особенности и преимущества
Мягкая салфетка для пола из высококачественного микроволокна
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 8
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Области применения
- Твердые полы