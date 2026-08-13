Комплект мопов для RVM 4
Для оптимального результата чистки: комплект высококачественных микроволоконных мопов для влажной уборки твердых напольных покрытий с помощью робота-пылесоса RVM 4 Comfort.
В комплект входят четыре мопа для робота-пылесоса RVM 4 Comfort. При работе в режиме влажной уборки высококачественные микрофибровые мопы обеспечивают отличный результат на различных типах твёрдых напольных покрытий, таких как плитка, ламинат, дерево, ПВХ и линолеум. Лёгкие засохшие загрязнения эффективно удаляются, а пыль эффективно удерживается. Благодаря удобной системе крепления на липучке замена мопов выполняется быстро и легко.
Особенности и преимущества
Моп с застежкой-липучкой
- Простое крепление и снятие благодаря застежке-липучке.
- Можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C. Не используйте кондиционеры для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,09
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|130 x 130 x 28
Области применения
- Для уборки любых твердых напольных покрытий, например паркета, ламината, пробки, камня, линолеума или ПВХ