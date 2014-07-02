Комплект насадок для обработки струей воды 050

Комплект, включающий сопло для гидроабразивной очистки и сопловую насадку, обеспечивает оптимальную работу устройства для гидроабразивной очистки с аппаратами высокого давления определенной производительности. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.

Сопловой комплект, рассчитанный на аппараты высокого давления определенной производительности, гарантирует оптимальное функционирование присоединяемого к ним устройства для гидроабразивной очистки. Комплект состоит из сопла для гидроабразивной очистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010/-022.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,381
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Created with AI (artificial intelligence)

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