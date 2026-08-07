Две входящие в комплект обтяжки из высококачественного микроволокна, надеваемые на ручную насадку, обеспечивают улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Они прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне, в т. ч. для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты. Благодаря резиновой затяжке обтяжка легко закрепляется на ручной насадке и легко снимается с нее, а также не соскальзывает в процессе уборки.