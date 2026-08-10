Комплект принадлежностей для RCV 3

Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RCV 3 состоит из 1 основной щетки, 1 салфетки для влажной уборки, 2 боковых щеток и 2 фильтров.

Для обеспечения высокого качества уборки на протяжении всего срока службы робота-пылесоса RCV 3 предусмотрена возможность периодического приобретения специальных комплектов принадлежностей. Такой комплект включает запасные части, легко устанавливаемые взамен изношенных принадлежностей. В его состав входят 1 основная щетка, 1 салфетка для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 6
Цвет Белый
Вес (кг) 0,133
Вес (с упаковкой) (кг) 0,379
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 125 x 82
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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