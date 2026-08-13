Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RVM 4 Comfort

Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RVM 4 Comfort состоит из основной щетки, двух мопов, двух боковых щеток и двух фильтров. 

Для постоянной идеальной чистоты: комплект принадлежностей позволяет роботу-пылесосу RVM 4 Comfort надолго сохранять производительность очистки. В комплект входят сменные детали, которые легко заменяются, обеспечивают оптимальную производительность очистки и продлевают срок службы RVM 4. Он состоит из основной щетки, двух мопов, двух боковых щеток и двух фильтров. 

Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 7
Вес (кг) 0,1
Вес (с упаковкой) (кг) 0,272
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 198 x 213 x 92
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова