Комплект с гибкой ручной насадкой
Комплект из гибкой ручной насадки и микроволоконной салфетки идеально подходит для удаления стойких загрязнений с ровных и изогнутых поверхностей (например, раковин) на кухне и в ванной.
Комплект с гибкой ручной насадкой состоит из собственно ручной насадки с гибкими боковыми выступами, а также высококачественной микроволоконной салфетки. Обе части комплекта обеспечивают оптимальное качество очистки ровных и изогнутых трудных для доступа поверхностей. Ручная насадка автоматически адаптируется к поверхности при слабом нажатии на нее. Салфетка благодаря текстильной основе с петельчатой структурой отлично впитывает грязь. Высокая паропроницаемость обеспечивает надлежащее санитарное состояние и высокое качество очистки в два счета – даже в углах и по краям. Благодаря системе крепления застежкой-липучкой салфетка легко и быстро фиксируется на ручной насадке. Во время работы салфетка надежно удерживается и не соскальзывает. После уборки использованную салфетку можно легко снять с ручной насадки без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Гибкие боковые выступыГибкая ручная насадка легко входит в закругления, например, в раковинах и ваннах. Это позволяет эффективно очищать самые разные поверхности, оставляя после себя остатков грязи. Остроконечные боковые выступы удаляют загрязнения в сложных для уборки местах, например за водопроводной арматурой.
Высококачественная салфетка из микроволокнаСалфетка прекрасно впитывает грязь и обеспечивает высокое качество очистки благодаря особой петельчатой структуре. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучкаЧтобы прикрепить салфетку к ручной насадке, ее нужно всего лишь прижать. Во время работы салфетка не соскальзывает.
Язычок на салфетке
- Отсутствие контакта с грязью при замене салфетки: удерживая салфетку за язычок, нужно снять ручную насадку движением вверх.
Салфетка выступает со всех сторон ручной насадки
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
- Защищает мебель от царапин.
Небольшой размер
- Ввиду своих размеров ручная насадка подходит для уборки поверхностей средней площади.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,125
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,194
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|160 x 170 x 55
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Совместимая техника
Области применения
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Варочные панели
- Духовка
- Кухонные вытяжки