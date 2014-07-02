Комплект сопел для FR, 850 л/ч - 1100 л/ч

Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 850 / 1100
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,081
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова