Комплект универсальных салфеток для пола EasyFix Large
Две высококачественные универсальные салфетки для пола EasyFix Large для аппарата SC 1 Upright. Обеспечивают превосходные результаты уборки и заменяются без контакта с грязью благодаря креплению липучкой.
Комплект из 2 износостойких и хорошо впитывающих влагу универсальных салфеток для пола EasyFix Large оптимально подходит к аппарату SC 1 Upright. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения, а его высокая паропроницаемость гарантирует тщательную очистку пола, в т. ч. в углах и по краям. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке EasyFix липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после нее снимается без контакта с грязью: достаточно наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокноСпециальная петельчатая структура ткани обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и оптимальную очистку любых влагостойких твердых поверхностей. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучкаТкань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола. Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки полаЗамена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку. Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,09
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,127
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 140 x 10
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Твердые полы
- Кафель