Комплект универсальных салфеток для пола Re!Fibe EasyFix
Салфетки для пола Re!Fibe, изготовленные из 100 % переработанного полиэстера по технологии CiCLO®¹⁾, идеально подходят для удаления стойких загрязнений при помощи пароочистителя.
Комплект салфеток для пола Re!Fibe состоит из двух хорошо впитывающих влагу и износостойких салфеток, изготовленных из 100 % переработанного полиэфирного материала с использованием технологии CiCLO®¹⁾. Технология CiCLO® ускоряет разложение полиэфирных волокон, благодаря чему уменьшается загрязнение воды микропластиком.²⁾ Высокая паропроницаемость салфетки обеспечивает превосходные результаты чистки. Благодаря системе липучек салфетки для пола крепятся легко и быстро. Также во время работы салфетка надежно удерживается и не соскальзывает.
Особенности и преимущества
На 100 % переработанный полиэстер с технологией CiCLO®¹⁾Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучкаТкань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола. Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки полаЗамена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку. Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,07
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,163
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
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¹⁾ За исключением застежки-липучки.
²⁾ При каждой стирке текстильных изделий выделяются микроволокна, которые попадают в наши океаны. Распад полиэфирных волокон с технологией CiCLO® составляет 94,3 % за 3,7 года, в то время как распад обычных полиэфирных волокон составляет всего 4,9 % за 3,7 года (в соответствии со стандартом ASTM D6691). Этот материал не пригоден для компостирования. Утилизацию следует производить в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Логотип CiCLO® и торговые марки являются зарегистрированными товарными знаками компании Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Твердые полы
- Кафель