Лезвия для триммера

Прочные лезвия для триммера позволяют легко удалять сорную растительность даже в труднодоступных местах. Они совместимы со всеми аккумуляторными триммерами Kärcher на платформе Battery Power 18 и 36 В.

Прочные лезвия для триммера, поставляемые в виде практичного комплекта из 10 штук, позволяют точно и аккуратно срезать мох и сорную растительность даже в труднодоступных местах сада. Они подходят ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В. Еще одним преимуществом является простота замены лезвий, осуществляемой без применения инструментов.

Особенности и преимущества
Результат скашивания
  • Прочные лезвия обеспечивают эффективный и аккуратный срез даже густой растительности.
Универсальные возможности
  • Лезвия позволяют легко скашивать траву в труднодоступных местах сада.
Замена лезвия триммера без инструмента
  • Очень простая замена лезвий, фиксируемых защелкиванием.
Практичная упаковка
  • Комплект поставки, включающий 10 лезвий, обеспечивает продолжительную интенсивную работу.
Идеально подобранные аксессуары
  • Совместимость со всеми аккумуляторными триммерами Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.
Спецификации

Технические характеристики

Количество лопастей 2
Рабочая ширина (см) 23
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,002
Вес (с упаковкой) (кг) 0,039
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 40 x 4
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
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Created with AI (artificial intelligence)

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