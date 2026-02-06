MJ

Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,377
Вес (с упаковкой) (кг) 0,427
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 450 x 59 x 59

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
