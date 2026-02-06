Мягкая щетка

Быстро и бережно очищает чувствительные поверхности: мягкая щетка, являющаяся идеальным дополнением к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Мягкая щетка, щетина которой обеспечивает бережную и тщательную очистку поверхностей, была разработана в качестве опции для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Ее ширина и тонкая наклонная щетина овального сечения оптимально подходят для эффективного удаления пыли с чувствительных поверхностей как больших, так и малых размеров.

Особенности и преимущества
Мягкая щетина
  • Не оставляет следов на чувствительных поверхностях.
Наклонная щетина
  • Позволяет легко очищать поверхности большой площади.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,095
Вес (с упаковкой) (кг) 0,17
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 410 x 45 x 55
Области применения
  • Мебель
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова