Превосходная комбинация: моечная щетка «3 в 1» WB 7 Plus позволяет выполнять три важные функции. Нанесение пены, удаление стойких загрязнений струей высокого давления или тщательная и в то же время бережная очистка мягкой щеткой – все это может производиться без замены принадлежностей. Требуемая функция просто выбирается рычажком, установленным на рукоятке щетки. Благодаря этому моечная щетка обладает универсальными возможностями, экономит время, гарантирует комфортную работу и превосходный результат чистки – даже при обработке таких чувствительных материалов, как стекло, пластмасса или лакокрасочное покрытие. При этом встроенный бачок для чистящего средства обеспечивает продолжительную работу без дозаправки.