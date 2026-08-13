Монтажный комплект редуктор давления Adv
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,98
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 210 x 285
Области применения
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Для чистки обивки и текстиля
- Для очистки шкафов управления, электрических компонентов и элементов управления
- Для очистки поверхностей машин, компонентов двигателя, форм и уплотнителей
- Для очистки садового инвентаря и газонокосилок-роботов