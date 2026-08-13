Монтажный комплект редуктор давления Adv

Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,98
Вес (с упаковкой) (кг) 2,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 265 x 210 x 285
Совместимая техника
Области применения
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Для чистки обивки и текстиля
  • Для очистки шкафов управления, электрических компонентов и элементов управления
  • Для очистки поверхностей машин, компонентов двигателя, форм и уплотнителей
  • Для очистки садового инвентаря и газонокосилок-роботов
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Created with AI (artificial intelligence)

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