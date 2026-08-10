Набор аксессуаров
Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RCV 2 содержит 1 основную щетку, 1 салфетку для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.
Для обеспечения высокого качества уборки на протяжении всего срока службы робота-пылесоса RCV 2 предусмотрена возможность периодического приобретения специальных комплектов принадлежностей. Такой комплект включает запасные части, легко устанавливаемые взамен изношенных принадлежностей. В его состав входят 1 основная щетка, 1 салфетка для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|6
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,082
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,219
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|275 x 113 x 43