Набор аксессуаров

Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RCV 2 содержит 1 основную щетку, 1 салфетку для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.

Для обеспечения высокого качества уборки на протяжении всего срока службы робота-пылесоса RCV 2 предусмотрена возможность периодического приобретения специальных комплектов принадлежностей. Такой комплект включает запасные части, легко устанавливаемые взамен изношенных принадлежностей. В его состав входят 1 основная щетка, 1 салфетка для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 6
Цвет Белый
Вес (кг) 0,082
Вес (с упаковкой) (кг) 0,219
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 275 x 113 x 43
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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