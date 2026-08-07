Набор щеток 4 шт

При помощи комплекта с мощной щеткой можно легко и быстро удалить стойкую грязь и нагар, не оставляя следов. Особенно хорошо комплект подходит для очистки решеток в духовых шкафах или решеток гриля.

Комплект состоит из 2 латунных и 2 мощных щеток и является прекрасным дополнением к другим круглым щеткам, незаменимым в повседневной уборке и гарантирующим ее самую высокую эффективность. Прочная щетина, с высокой износостойкостью, без труда справится со стойкими загрязнениями и нагаром – например, на решетках в духовых шкафах и гриле, а также на варочной панели. Благодаря исключительно долговечной щетине круглые щетки выделяются особо высокой эффективностью среди щеток для пароочистителей. Идеальный вариант для использования на устойчивых к механическому воздействию поверхностях.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,012
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 26 x 26 x 40

Видео

Области применения
  • Барбекю
  • Духовка
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
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Created with AI (artificial intelligence)

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