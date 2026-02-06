Насадка для твердых напольных покрытий
Насадки для твердых напольных покрытий, предлагаемые Kärcher для аккумуляторных пылесосов VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяют бережно очищать даже полы, чувствительные к механическим воздействиям.
Благодаря очень мягкому ролику, которым оснащена насадка для твердых напольных покрытий, она позволяет бережно и тщательно очищать такие чувствительные материалы, как паркет, ламинат, пробка, ПВХ, линолеум и керамическая плитка. Эта насадка, легко скользящая по поверхности пола, была разработана в качестве опции для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Еще одним ее преимуществом является шарнирное крепление, обеспечивающее высокую маневренность и возможность легкой очистки пола под мебелью. Очень практичным решением являются и установленные на ней светодиоды, улучшающие видимость загрязнений и, как следствие, качество уборки.
Особенности и преимущества
Мягкий ролик для бережной очистки
- Бережная очистка чувствительных напольных покрытий.
Светодиодная подсветка для лучшей видимости запыленных участков
- Повышение эффективности уборки благодаря лучшей заметности пыли.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
Мягкий отбойник
- Защитный профиль с боковых сторон насадки оберегает чувствительные предметы от повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,716
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,875
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|265 x 113 x 255
Области применения
- Лакированный паркет
- Пробковые полы