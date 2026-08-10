Насадка для уборки шерсти домашних животных с мягкой мебели
Экстраширокая насадка для мягкой мебели надежно удаляет загрязнения, особенно шерсть животных, с автомобильного салона и домашнего текстиля. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.
Насадка для мягкой мебели обеспечивает отличные результаты уборки благодаря маневренной нижней части и четырем экстрашироким нитесборникам, которые плотно прилегают к очищаемой поверхности во время уборки. Благодаря этому загрязнения, особенно шерсть животных, быстро и надежно удаляются с текстильных поверхностей в автомобиле и дома. Рабочая ширина насадки составляет 180 мм. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.
Особенности и преимущества
Суперширокая насадка (рабочая ширина 180 мм) с подвижной нижней стороной и четырьмя суперширокими гребенками для волос
- Повышает эффективность очистки и экономит время по сравнению со стандартной насадкой для мягкой мебели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|NW 35
|Рабочая ширина (мм)
|180
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,066
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,119
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 75 x 95
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium *INT
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Области применения
- Багажник
- Заднее сиденье
- Автомобильные сиденья
- Пространство для ног
- Коврики
- Клетки и лежанки для животных
- Обивка
- Мягкая мебель
- Матрасы
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки