Насадка с точечным соплом
Точечное сопло позволяет очищать предметы малых размеров и удалять стойкие загрязнения (в т. ч. из узких щелей). Специально адаптированное к пистолету аппарата, оно формирует тонкую и мощную струю воды.
Насадка с точечным соплом формирует мощную и тонкую струю, подходящую для целенаправленной очистки отдельных деталей и узких промежутков или удаления относительно стойких загрязнений. Она является идеальным дополнением к насадке с веерным соплом, входящей в комплект поставки аппарата. Не подходит для мойки животных.
Особенности и преимущества
Точечная струя
- Тонкая струя для целевой очистки.
Мощный
- Для более стойкой грязи, деталей и узких мест.
Адаптирован к пистолету
- Простая замена насадки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,007
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,017
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|29 x 27 x 27