Насадка с точечным соплом

Точечное сопло позволяет очищать предметы малых размеров и удалять стойкие загрязнения (в т. ч. из узких щелей). Специально адаптированное к пистолету аппарата, оно формирует тонкую и мощную струю воды.

Насадка с точечным соплом формирует мощную и тонкую струю, подходящую для целенаправленной очистки отдельных деталей и узких промежутков или удаления относительно стойких загрязнений. Она является идеальным дополнением к насадке с веерным соплом, входящей в комплект поставки аппарата. Не подходит для мойки животных.

Особенности и преимущества
Точечная струя
  • Тонкая струя для целевой очистки.
Мощный
  • Для более стойкой грязи, деталей и узких мест.
Адаптирован к пистолету
  • Простая замена насадки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,007
Вес (с упаковкой) (кг) 0,017
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 29 x 27 x 27
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова