Нож для LMO 18-33 Battery

Всего несколько движений - это все, что нужно для установки лезвия газонокосилки из высококачественной стали в аппарат LMO 18-33 Battery. С шириной 33 см оно обеспечивает аккуратные результаты среза.

Идеальный газон нуждается в идеальной стрижке. И это возможно только с правильными лезвиями. Лезвие газонокосилки LMO 18-33 Battery с шириной стрижки 33 сантиметра позволяет достичь желаемой высоты газона даже в узких местах в саду. Потому что лезвие из высококачественной стали оптимально заточено, чтобы не оставалось рваных травинок или неровностей. Аккумуляторная газонокосилка обеспечивает надежный и идеальный результат стрижки. Если необходимо заменить лезвие газонокосилки, достаточно всего лишь нескольких движений одним винтом, и операцию можно продолжить: на лугу и на газоне, чтобы вдохнуть этот уникальный запах свежескошенной травы.

Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
  • Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо рваных травинок.
Простая смена лезвия
  • Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
  • Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
  • Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-33 Battery.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 33
Цвет Черный
Вес (кг) 0,23
Вес (с упаковкой) (кг) 0,286
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 330 x 55 x 11
Совместимая техника
Области применения
  • Газон
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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