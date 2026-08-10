Нож для LMO 18-36 Battery

Лезвие газонокосилки шириной 36 см подходит для использования с аппаратом LMO 18-36 и обеспечивает отличные результаты скашивания.

Особо острые стальные лезвия для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery не оставляют позади рваные травинки. При ширине стрижки 36 сантиметров они аккуратно подстригают газон, не оставляя неровностей, в том числе и в узких местах. С небольшим физическим усилием превосходные стальные лезвия режут и обеспечивают превосходный результат резки. Если необходимо заменить лезвие газонокосилки, требуется всего несколько движений руки. А благодаря умной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка. Это делает скашивание очень простым!

Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
  • Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо рваных травинок.
Простая смена лезвия
  • Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
  • Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
  • Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-36 Battery.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 36
Цвет Черный
Вес (кг) 0,246
Вес (с упаковкой) (кг) 0,312
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 360 x 61 x 11
Совместимая техника
Области применения
  • Газон
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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