Нож для LMO 36-40 Battery
Отсутствие рваных травинок и неровностей гарантируется мощным лезвием газонокосилки из стали с шириной среза 40 см для аппарата LMO 36-40.
Газон подстригается, травинки собираются в контейнер без остатка благодаря умной форме лезвия аккумуляторной газонокосилки - идеальный день в саду! Острые, как бритва, стальные лезвия для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 позволили не оставлять на газоне рваные травинки или неровности. С этими лезвиями желаемая высота стрижки надежно достигается при ширине стрижки 40 сантиметров. Для замены лезвия газонокосилки необходимо всего несколько быстрых и простых движений.
Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
- Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо рваных травинок.
Простая смена лезвия
- Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
- Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
- Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|40
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,35
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,45
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 52 x 17
Области применения
- Газон