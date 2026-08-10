Нож для LMO 36-46 Battery

При ширине скашивания 46 см лезвие аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 оставляет идеально срезанные травинки без каких-либо повреждений и неровностей.

Особо острые стальные лезвия аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 оставляют за собой широкую полосу аккуратно подстриженной травы: ширина 46 см с регулируемой высотой среза и отсутствием рваных травинок. Лезвия газонокосилки не только острые, они имеют такую ​​хорошую форму, что травинки попадают в контейнер без остатков. Лезвия газонокосилки легко заменяются с помощью всего лишь нескольких движений.

Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
  • Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки.
Простая смена лезвия
  • Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
  • Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в бункер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
  • Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-46 Battery.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 46
Цвет Черный
Вес (кг) 0,397
Вес (с упаковкой) (кг) 0,484
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 53 x 15
Совместимая техника
Области применения
  • Газон
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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