Отдельно стоящая парковочная станция
Удобное решение для хранения устройств и аксессуаров: отдельно стоящая парковочная станция совместима со всеми моделями пылесосов VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Все модели VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax можно хранить на отдельно стоящей парковочной станции, чтобы сэкономить место и предотвратить их падение. Крепление на стену не требуется. Помимо того, что беспроводной пылесос удерживается на месте, в нем также есть место для аксессуаров. Таким образом, они всегда аккуратны и всегда под рукой. Зарядное устройство для пылесоса также можно прикрепить к парковочной станции — таким образом, аккумулятор автоматически заряжается, когда устройство припарковано. Для использования отдельно стоящей парковочной станции требуется дополнительный настенный кронштейн, который входит в комплект моделей VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Он крепится к парковочной станции. В комплект поставки парковочной станции дополнительный настенный кронштейн не входит.
Особенности и преимущества
Встроенная функция зарядки
- Зарядное устройство беспроводного пылесоса можно интегрировать в парковочную станцию.
- Аккумулятор пылесоса автоматически заряжается на парковочной станции.
- Пылесос готов к использованию в любое время.
Оптимальное хранение устройства и аксессуаров без необходимости крепления парковочной станции на стене
- Экономящее место, безопасное и гибкое хранение.
- Аксессуары для беспроводного пылесоса можно легко прикрепить к отдельно стоящей парковочной станции.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,45
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|324 x 303 x 938