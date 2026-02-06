Отдельно стоящая парковочная станция

Удобное решение для хранения устройств и аксессуаров: отдельно стоящая парковочная станция совместима со всеми моделями пылесосов VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Все модели VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax можно хранить на отдельно стоящей парковочной станции, чтобы сэкономить место и предотвратить их падение. Крепление на стену не требуется. Помимо того, что беспроводной пылесос удерживается на месте, в нем также есть место для аксессуаров. Таким образом, они всегда аккуратны и всегда под рукой. Зарядное устройство для пылесоса также можно прикрепить к парковочной станции — таким образом, аккумулятор автоматически заряжается, когда устройство припарковано. Для использования отдельно стоящей парковочной станции требуется дополнительный настенный кронштейн, который входит в комплект моделей VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Он крепится к парковочной станции. В комплект поставки парковочной станции дополнительный настенный кронштейн не входит.

Особенности и преимущества
Встроенная функция зарядки
  • Зарядное устройство беспроводного пылесоса можно интегрировать в парковочную станцию.
  • Аккумулятор пылесоса автоматически заряжается на парковочной станции.
  • Пылесос готов к использованию в любое время.
Оптимальное хранение устройства и аксессуаров без необходимости крепления парковочной станции на стене
  • Экономящее место, безопасное и гибкое хранение.
  • Аксессуары для беспроводного пылесоса можно легко прикрепить к отдельно стоящей парковочной станции.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,9
Вес (с упаковкой) (кг) 4,45
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 324 x 303 x 938
