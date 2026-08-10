Пенная насадка

Компактная насадка для пенной чистки, предназначенная для нанесения бытовых чистящих средств, обеспечивает особенно эффективную очистку. Она присоединяется непосредственно к пистолету аппарата.

Для тщательной очистки: насадка для пенной чистки для портативной мойки OC 3 позволяет эффективно распределять чистящие средства для более тщательной и эффективной очистки поверхностей в щадящем режиме. Эта насадка, присоединяемая непосредственно к пистолету, формирует стойкую пену, хорошо удерживающуюся на поверхностях и проникающую даже в труднодоступные места. Поэтому она идеально подходит, например, для чистки велосипедов и садовой мебели. Чистящее средство легко заливается в емкость, присоединяемую к насадке, совместимой со всеми портативными мойками серии OC 3.

Особенности и преимущества
Пенная насадка: Интенсивная пена
Интенсивная пена
Легкая и тщательная очистка разнообразных поверхностей и предметов (например, велосипедов или садовой мебели)
Пенная насадка: Регулируемый угол распыления
Регулируемый угол распыления
Возможность удобной обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Пенная насадка: Простота замены чистящих средств
Простота замены чистящих средств
Легкая очистка с использованием подходящих чистящих средств Kärcher. Удобство в применении.
Прозрачная емкость
  • Возможность визуального контроля уровня чистящего средства в емкости.
Емкость объемом 0,35 л
  • Для продолжительной работы от одной заправки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,152
Вес (с упаковкой) (кг) 0,206
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 165 x 61 x 105
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
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Created with AI (artificial intelligence)

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