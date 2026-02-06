Пенная насадка FJ 3
Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.
Пенное сопло FJ 3 (пенник, пенная насадка) с дополнительным мощным пенообразователем для легкой очистки всех поверхностей, таких как краска, стекло и камень. Идеально подходит для транспортных средств, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т.д. Емкость контейнера около 0,3 литра. Способ применения: налейте моющее средство Kärcher в бачок распылителя, прикрепите сопло к пистолету и нанесите пену. Уровень струи можно отрегулировать по мере необходимости. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher класса K2-K7. Идеально подходит для использования с чистящим средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Особенности и преимущества
Легкая смена моющих средств
- Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
- Очистка любой поверхности без усилий
Прозрачная емкость
- Всегда видимое наполнение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,133
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|93 x 201 x 120
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
- K
- K 2
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
Области применения
- Мойка автомобилей
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Террасы
- Жалюзи/рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах