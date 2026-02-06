Пенная насадка FJ 3

Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.

Пенное сопло FJ 3 (пенник, пенная насадка) с дополнительным мощным пенообразователем для легкой очистки всех поверхностей, таких как краска, стекло и камень. Идеально подходит для транспортных средств, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т.д. Емкость контейнера около 0,3 литра. Способ применения: налейте моющее средство Kärcher в бачок распылителя, прикрепите сопло к пистолету и нанесите пену. Уровень струи можно отрегулировать по мере необходимости. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher класса K2-K7. Идеально подходит для использования с чистящим средством Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Особенности и преимущества
Легкая смена моющих средств
  • Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
  • Очистка любой поверхности без усилий
Прозрачная емкость
  • Всегда видимое наполнение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,133
Вес (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 93 x 201 x 120
Совместимость Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Оранжереи
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Террасы
  • Жалюзи/рольставни
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова