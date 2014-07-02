Пенная насадка с баллоном, 1200 л/ч -
Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.
Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|макс. 1200
|Макс. давление (бар)
|180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,715