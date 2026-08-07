Пенная насадка с баллоном Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч
Надежная, высококачественная пенная насадка с баллоном Advanced 1, позволяющая изменять угловое положение струи. С корпусом из латуни Ecobrass. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.
С корпусом из прочной и долговечной специальной латуни (Ecobrass), позволяющим осуществлять чистку высоким давлением с применением агрессивных чистящих средств: наша трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1 впечатляет высоким качеством всех компонентов. Устойчивый баллон для чистящих средств имеет эргономичную форму с возможностью удержания в области горлышка и большим заправочным отверстием. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки. Трубка подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч без функции Servo Control.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 600
|Размер сопла ( )
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,809