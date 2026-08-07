Пенная насадка с баллоном Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч

Надежная, высококачественная пенная насадка с баллоном Advanced 1, позволяющая изменять угловое положение струи. С корпусом из латуни Ecobrass. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.

С корпусом из прочной и долговечной специальной латуни (Ecobrass), позволяющим осуществлять чистку высоким давлением с применением агрессивных чистящих средств: наша трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1 впечатляет высоким качеством всех компонентов. Устойчивый баллон для чистящих средств имеет эргономичную форму с возможностью удержания в области горлышка и большим заправочным отверстием. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки. Трубка подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч без функции Servo Control.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 600
Размер сопла ( ) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Емкость бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,809
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова