Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
Рассчитана специально на работу с агрессивными чистящими средствами: высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3, корпус которой изготовлен из латуни Ecobrass. Трубка с регулируемым угловым положением струи предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher.
Удобная в обращении, формирующая пену высочайшего качества и благодаря корпусу из специальной латуни (Ecobrass) устойчивая к агрессивным чистящим средствам: наша надежная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3 для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 900 до 2500 л/ч с функцией Servo Control. Трубка укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Благодаря встроенной заслонке для точного 3-ступенчатого изменения концентрации чистящего средства в струе воды практически исключается случайное изменение заданной настройки во время работы. При этом угловое положение струи допускает гибкую регулировку.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900 - 2500
|Размер сопла ( )
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,807
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