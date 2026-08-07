Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч

Рассчитана специально на работу с агрессивными чистящими средствами: высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3, корпус которой изготовлен из латуни Ecobrass. Трубка с регулируемым угловым положением струи предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher.

Удобная в обращении, формирующая пену высочайшего качества и благодаря корпусу из специальной латуни (Ecobrass) устойчивая к агрессивным чистящим средствам: наша надежная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3 для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 900 до 2500 л/ч с функцией Servo Control. Трубка укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Благодаря встроенной заслонке для точного 3-ступенчатого изменения концентрации чистящего средства в струе воды практически исключается случайное изменение заданной настройки во время работы. При этом угловое положение струи допускает гибкую регулировку.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 900 - 2500
Размер сопла ( ) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Емкость бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,807

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