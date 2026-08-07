Удобная в обращении, формирующая пену высочайшего качества и благодаря корпусу из специальной латуни (Ecobrass) устойчивая к агрессивным чистящим средствам: наша надежная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3 для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 900 до 2500 л/ч с функцией Servo Control. Трубка укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Благодаря встроенной заслонке для точного 3-ступенчатого изменения концентрации чистящего средства в струе воды практически исключается случайное изменение заданной настройки во время работы. При этом угловое положение струи допускает гибкую регулировку.