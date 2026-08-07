Оснащенный прочным корпусом из долговечной экологичной латуни, инновационная пенная насадка DUO Advanced 1 также подходит для очистки под высоким давлением с помощью агрессивных моющих средств. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч, пенная насадка позволяет пользователю переключаться непосредственно на струю высокого давления. Более того, насадка имеет двухлитровый, эргономичный и крепкий бак для моющего средства с дополнительной ручкой на горловине и большим отверстием для заполнения. Кроме того, угол распыления пенной трубки DUO Advanced 1 можно регулировать, а точная дозировка моющего средства осуществляется в три этапа точно по необходимости. Встроенный дозатор эффективно предотвращает непреднамеренные изменения дозировки моющего средства.