Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
Пенная насадка DUO Advanced 3 для пены, предназначенные для использования с агрессивными моющими средствами. С прямым переключением на очистку под высоким давлением, регулировкой угла распыления и двухлитровым баком. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от900 до 2500 л/ч.
Благодаря своему корпусу изготовленному из прочной экологичной латуни, высококачественная пенная насадка DUO Advanced 3 с гибко регулируемым углом распыления также особенно подходит для использования с агрессивными моющими средствами. Созданная для очистки с помощью моек высокого давления Kärcher с функцией Servo Control и расходом от 900 до 2500 л/ч пеная насадка позволяет пользователю переключаться непосредственно на струю высокого давления. Кроме того, DUO Advanced 3 имеет крепкий, эргономичный двухлитровый контейнер для моющего средства с дополнительной ручкой на горловине и большим отверстием для заполнения. Непреднамеренная регулировка дозировки моющего средства практически исключается благодаря точному, трехступенчатому варианту дозирования через встроенный дозатор.
Особенности и преимущества
Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлениемЭкономия времени, так как нет необходимости менять распылительную трубку или принадлежности
Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средстваПозволяет легко выполнять длительные задачи по очистке
Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкойОбеспечивает точное трехступенчатое дозирование моющего средства Для оптимального качества пены Предотвращает возможную передозировку моющего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Облегчает использование агрессивных моющих средств при необходимости
Гибкая настройка угла распыления
- Очень точная пенная струя
- Обеспечивает безопасную работу на больших расстояниях.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900 - 2500
|Размер сопла (мм)
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,463
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)