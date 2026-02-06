Поролоновый выходной фильтр

При уборке пылесосом поролоновый выходной фильтр задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи. Фильтр подходит к аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome.

Поролоновый выходной фильтр очищает выходящий из пылесоса воздух, задерживая мелкие частицы грязи. Он подходит к предлагаемым Kärcher аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome. Замену фильтра рекомендуется производить как минимум один раз в год.

Особенности и преимущества
Мелкоячеистый фильтр
  • Отфильтровывает мелкие частицы грязи, содержащиеся в засасываемом пылесосом воздухе.
Удобная замена
  • Легкая замена поролонового выходного фильтра благодаря возможности снятия его корпуса.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серый
Вес (кг) 0,012
Вес (с упаковкой) (кг) 0,033
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 75 x 50 x 50
Области применения
  • Сухой мусор
