Поворотный адаптер
Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.
Предлагаемый Kärcher поворотный адаптер увеличивает комфорт и свободу движений при работе с аппаратом высокого давления. Он позволяет избежать опасности споткнуться о петлю шланга высокого давления и облегчает укладку аппарата на хранение. Петли устраняются простым вращением адаптера вручную. Адаптер, которым может быть быстро и легко дооснащен уже имеющийся шланг высокого давления, совместим с любыми шлангами с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. Надежное функционирование поворотного механизма гарантируется его выполнением из латуни. Адаптер подходит ко всем аппаратам высокого давления классов K 4 – K 7.
Особенности и преимущества
Адаптер Quick Connect
- Для шлангов высокого давления с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.
Система защиты от перекручивания
- Петли, образованные шлангом высокого давления, устраняются вращением адаптера.
Сделано из латуни
- Надежное функционирование поворотного механизма благодаря конструкции из латуни.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,132
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|137 x 26 x 26
Видео
Совместимая техника
- HK 4 шланг высокого давления, набор
- K
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- Комплект со шлангом высокого давления 12 м
- Комплект со шлангом высокого давления 7,5 м
- Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном
- Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q