Professional

Kärcher Аккумуляторная платформа

Аккумуляторная платформа

GO TO OVERVIEW
Kärcher Аппараты высокого давления

Аппараты высокого давления

GO TO OVERVIEW
Kärcher Стационарные системы чистки высоким давлением

Стационарные системы чистки высоким давлением

GO TO PRODUCTS
Kärcher Пылесосы

Пылесосы

GO TO OVERVIEW
Kärcher Поломоечные машины

Поломоечные машины

GO TO OVERVIEW
Kärcher Пароочистители / моющие пылесосы

Пароочистители / моющие пылесосы

GO TO OVERVIEW
Kärcher Оконный пылесос

Оконный пылесос

GO TO OVERVIEW
Kärcher Подметальные машины

Подметальные машины

GO TO OVERVIEW
Kärcher Industrial Extraction Solutions

Industrial Extraction Solutions

GO TO OVERVIEW
Kärcher Струйная чистка сухим льдом

Струйная чистка сухим льдом

GO TO OVERVIEW
Kärcher Стационарные аппараты высокого давления

Стационарные аппараты высокого давления

GO TO PRODUCTS
Kärcher Аппараты сверхвысокого давления

Аппараты сверхвысокого давления

GO TO OVERVIEW
Kärcher Водний диспенсер

Водний диспенсер

GO TO OVERVIEW
Kärcher Оборудование для водоподготовки

Оборудование для водоподготовки

GO TO OVERVIEW
Kärcher Моечные установки самообслуживания

Моечные установки самообслуживания

GO TO OVERVIEW
Kärcher Системы оплаты

Системы оплаты

GO TO PRODUCTS
Kärcher Расходные материалы

Расходные материалы

GO TO OVERVIEW
Kärcher Профессиональный очиститель воздуха

Профессиональный очиститель воздуха

GO TO PRODUCTS
Kärcher Решения для уборки в городских парках

Решения для уборки в городских парках

GO TO OVERVIEW
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова