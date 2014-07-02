Пылесосы
Фильтры для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки
- Flat pleated filter HEPA, dust class H
- Плоский складчатый фильтр (стандартный, BIA C до уровня пыли класса M)
- Фильтр грубой очистки для влажной уборки
- Основной корзинный фильтр
- HEPA-фильтр (катег. пыли H)
- Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки
- Патронный фильтр, стандартный, от BIA C до уровня пыли M
- Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации
- Комплекты безопасных фильтров / мешки
- Мембранный / матерчатый фильтр
- Матерчатый фильтр-мешок
- Выходные фильтры
Насадки
- Универсальная щетка
- Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)
- Насадка для автомобиля
- Насадка для хлебопекарных печей
- Электрощетка
- Насадка для дорожного полотна
- Щелевая насадка
- Резиновая насадка, скошенная под углом 45°
- Насадка для мягкой мебели
- Насадка для чистки труб
- Насадка-кисть
- Турбонасадка
Всасывающие шланги
Соединительные элементы
- Монтажный комплект тройника
- Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная
- Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)
- Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
- Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)
- Сужающая муфта
- Комплект сужающих / расширяющих муфт