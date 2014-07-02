Пылесосы

Kärcher Batteries

Batteries

GO TO PRODUCTS
Kärcher Battery chargers

Battery chargers

GO TO PRODUCTS
Kärcher Комплект насадок

Комплект насадок

GO TO PRODUCTS
Kärcher Filter bags

Filter bags

GO TO OVERVIEW
Kärcher Фильтры для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

Фильтры для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

GO TO OVERVIEW
Kärcher Колено

Колено

GO TO OVERVIEW
Kärcher Насадки

Насадки

GO TO OVERVIEW
Kärcher Удлинительная трубка

Удлинительная трубка

GO TO OVERVIEW
Kärcher Всасывающие шланги

Всасывающие шланги

GO TO OVERVIEW
Kärcher Соединительные элементы

Соединительные элементы

GO TO OVERVIEW
Kärcher Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплекты принадлежностей для разных областей применения

GO TO PRODUCTS
Kärcher Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

GO TO PRODUCTS
Kärcher Аксессуары к щеточному пылесосу

Аксессуары к щеточному пылесосу

GO TO PRODUCTS
Kärcher Прочие аксессуары для пылесосов сухой уборки

Прочие аксессуары для пылесосов сухой уборки

GO TO PRODUCTS
Kärcher Further accessories Electric broom

Further accessories Electric broom

GO TO PRODUCTS
Kärcher Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

GO TO PRODUCTS
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова