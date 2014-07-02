Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8
Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар.Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.
Особенности и преимущества
Удлинительный шланг 10 м
- Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Резиновый шланг со стальным армированием
- Очень прочный и высококачественный.
Защита от изгибов и переломов
- Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
- Очень прочный и высококачественный.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|10
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,564
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,739
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 240 x 110