Роликовая щетка для уборки каменных полов – идеальная оснастка для тщательной очистки нечувствительных твердых напольных покрытий, в частности, из камня и керамики (однако она не подойдет для легко повреждаемых полов из природного камня, такого как мрамор или терракота). Подходит для вертикального моющего пылесоса FCV 4. Благодаря интегрированным щетинкам роликовая щетка для уборки каменных полов без труда удаляет стойкие загрязнения и возвращает блеск даже швам и неровным поверхностям. Наши роликовые щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.