Роликовая щетка для уборки каменных полов для FCV 4
Простая очистка нечувствительных твердых напольных покрытий и загрязненных швов: роликовая щетка для уборки каменных полов Pure!Roll® для моющего пылесоса FCV 4 эффективно справляется со стойкими загрязнениями. Можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C.
Роликовая щетка для уборки каменных полов – идеальная оснастка для тщательной очистки нечувствительных твердых напольных покрытий, в частности, из камня и керамики (однако она не подойдет для легко повреждаемых полов из природного камня, такого как мрамор или терракота). Подходит для вертикального моющего пылесоса FCV 4. Благодаря интегрированным щетинкам роликовая щетка для уборки каменных полов без труда удаляет стойкие загрязнения и возвращает блеск даже швам и неровным поверхностям. Наши роликовые щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
Pure!Roll® с высококачественным микроволокном
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Интегрированная щетина
- Для легкого устранения стойких загрязнений.
- Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,236
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,292
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|254 x 77 x 60
Области применения
- Каменные полы
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Швы между плитками